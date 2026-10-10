Kyiv Post: negotiations in Miami ended ahead of schedule, there will be no second day

Negotiations in an expanded format in Miami (Florida, USA), which were attended by representatives of the United States, Ukraine, Eurotroika (Great Britain, France and Germany), the European Commission and NATO ended ahead of schedule.
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