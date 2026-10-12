В Литве накаляется неприязнь коренного населения к мигрантам. На днях в Вильнюсе состоялась крупная акция протеста против массовой миграции.
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А как же европейская толерантность? Или о ней уже давно забыли? Так живёт вся Европа, а уж коль вы тоже часть Европы, то и наслаждайтесь молекулами европейского счастья.