ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

295 подписчиков

«Начнутся убийства»: межэтническая напряженность в Литве достигла предела

«Начнутся убийства»: межэтническая напряженность в Литве достигла предела

В Литве накаляется неприязнь коренного населения к мигрантам. На днях в Вильнюсе состоялась крупная акция протеста против массовой миграции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Svetlana Kuzmina
Svetlana Kuzmina

А как же европейская толерантность? Или о ней уже давно забыли? Так живёт вся Европа, а уж коль вы тоже часть Европы, то и наслаждайтесь молекулами европейского счастья.