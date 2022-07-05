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SAIC-GM-Wuling

SAIC-GM-Wuling

SAIC-GM-Wuling Отгруженные единицы: Количество автомобилей EV недоступно Доходы: 3,5 млрд юаней / $533,53 млн (2020) Количество заводов: 12 Количество моделей: 3 Количество сотрудников: 147,738 (2019) Основная отрасль: Электромобили Основная отрасль материнской компании: Автомобили с газовым двигателем, коммерческие автомобили, автозапчасти Филиалы, связанные с электромобилями: SAIC, GM, Wuling SAIC-GM-Wuling (上汽通用五菱 shàngqì tōngyòng wǔlíng) — совместное предприятие SAIC … The post SAIC-GM-Wuling appeared first on Авто Китай сегодня.

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