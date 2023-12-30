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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лутона», «Ман Сити» примет «Шеффилд», «МЮ» сыграет с «Ноттингем Форест» 

Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лутона», «Ман Сити» примет «Шеффилд», «МЮ» сыграет с «Ноттингем Форест» 

Также в субботу «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде «Ноттингем Форест».

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