Семья дочери ютится в жалкой комнатке в общежитии из-за глупых принципов зятя

Майя Maja Говорят глупая жена это горе в семье, а если еще и глупый муж, как здесь, так вообще горе с трагедией((

Вера Федорова Могу себе представить, каково матери наблюдать всё это сумасшествие. Тут только один совет: отпустить ситуацию, переключиться на себя. С зятем нельзя ругаться ни в коем случае- может ещё и с внуками запретить общаться, с него станет... Деньги пихать тоже, думаю, не стоит- нет смысла.