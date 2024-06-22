Моя дочь Даша сызмальства была ведомой. Что скажут, то и делает. И не задаст ни одного вопроса, зачем оно, а надо ли это делать.
Семья дочери ютится в жалкой комнатке в общежитии из-за глупых принципов зятя
Комментарии
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Майя Maja
Говорят глупая жена это горе в семье, а если еще и глупый муж, как здесь, так вообще горе с трагедией((
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9 час.
Вера Федорова
Могу себе представить, каково матери наблюдать всё это сумасшествие. Тут только один совет: отпустить ситуацию, переключиться на себя. С зятем нельзя ругаться ни в коем случае- может ещё и с внуками запретить общаться, с него станет... Деньги пихать тоже, думаю, не стоит- нет смысла.
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1 час.
Элина Морозова
Самое смешное, что это коморка ему досталась от родителей, а не сам он заработал. Так, что гордиться нечем. А вот дети могут заработать много заболеваний и слабое здоровье.
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1 час.
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