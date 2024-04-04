Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский

Александр Конкин Хорошее предложение переводить зарплату только на МИР..! Вот только никто этого делать не будет! Наш бизнес (олигархи) живет отдельно от государства, по принципу "давай съедим сначала твое, а потом каждый свое"!

ШКИПЕР « Ну, и до кучи, в обязательном порядке платить трудовым мигрантам исключительно на карты "Мир". » КЛАСС !!! Переводы таджикам , узбекам и киргизам запретить от слова совсем !