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Закон и Порядок

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Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский

Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский

В ответ на запрет расчётов по картам "Мир" Россия должна надавить на приезжих. Киргизия, якобы под давлением США, решилась на отмену карт русской платёжной системы "Мир".

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Комментарии
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Александр Конкин
Хорошее предложение переводить зарплату только на МИР..! Вот только никто этого делать не будет! Наш бизнес (олигархи) живет отдельно от государства, по принципу &quot;давай съедим сначала твое, а потом каждый свое&quot;!
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4 час.
ШКИПЕР
«   Ну, и до кучи, в обязательном порядке платить трудовым мигрантам исключительно на карты &quot;Мир&quot;. »   КЛАСС !!! Переводы таджикам , узбекам и киргизам запретить от слова совсем !
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3 час.
лл
лина любимцева
Чем ответит Россия на такой демарш Киргизии?...   &quot;Выразит озабоченность&quot;... ДА... Хороши союзнички. Едят с руки, и тут же продадут за 10 баксов...
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1 час.

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