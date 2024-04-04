В ответ на запрет расчётов по картам "Мир" Россия должна надавить на приезжих. Киргизия, якобы под давлением США, решилась на отмену карт русской платёжной системы "Мир".
Киргизия отменяет "Мир": Чем ответит Россия? Подсказки дал экономист Бобровский
Комментарии
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Александр Конкин
Хорошее предложение переводить зарплату только на МИР..! Вот только никто этого делать не будет! Наш бизнес (олигархи) живет отдельно от государства, по принципу "давай съедим сначала твое, а потом каждый свое"!
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4 час.
ШКИПЕР
« Ну, и до кучи, в обязательном порядке платить трудовым мигрантам исключительно на карты "Мир". » КЛАСС !!! Переводы таджикам , узбекам и киргизам запретить от слова совсем !
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3 час.
лл
лина любимцева
Чем ответит Россия на такой демарш Киргизии?... "Выразит озабоченность"... ДА... Хороши союзнички. Едят с руки, и тут же продадут за 10 баксов...
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1 час.
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