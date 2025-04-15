Православным петербуржцам рассказали, что нельзя делать в Великий вторник

Страстная неделя является одним из самых важных периодов в жизни верующих христиан. Каждый из дней этой недели имеет особый смысл и отсылает в каждым церковным темам, а также к событиям последних земных дней жизни Иисуса Христа.
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