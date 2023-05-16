FiNE NEWS

1 661 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Прорыв в лечении аллергии на арахис: ученые разработали специальный пластырь

Прорыв в лечении аллергии на арахис: ученые разработали специальный пластырь

Международные специалисты разработали пластырь от аллергии на арахис у детей. Исследование проводилось при финансировании французской биотехнологической компании DVB Technologies и результаты были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх