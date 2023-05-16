Прорыв в лечении аллергии на арахис: ученые разработали специальный пластырь

Международные специалисты разработали пластырь от аллергии на арахис у детей. Исследование проводилось при финансировании французской биотехнологической компании DVB Technologies и результаты были опубликованы в New England Journal of Medicine.
Международные специалисты разработали пластырь от аллергии на арахис у детей. Исследование проводилось при финансировании французской биотехнологической компании DVB Technologies и результаты были опубликованы в New England Journal of Medicine.
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