Сильнейший снегопад, который продолжается вторые сутки, буквально парализовал Благовещенск. Происходящее в столице Амурской области в администрации назвали бурей столетия – такого обилия осадков здесь не было почти 100 лет.
Снежная буря столетия парализовала Благовещенск
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Сочувствую жителям Благовещенска... Но ничего... Жители города люди аккуратные, трудолюбивые, город всегда чистый и ухоженный. КАК ВСЕГДА, СПРАВЯТСЯ!! Удачи им!!Люблю Благовещенск!!! Училась там...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии