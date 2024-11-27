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Снежная буря столетия парализовала Благовещенск

Сильнейший снегопад, который продолжается вторые сутки, буквально парализовал Благовещенск. Происходящее в столице Амурской области в администрации назвали бурей столетия – такого обилия осадков здесь не было почти 100 лет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сочувствую жителям Благовещенска... Но ничего... Жители города  люди аккуратные, трудолюбивые,  город всегда чистый и  ухоженный. КАК ВСЕГДА, СПРАВЯТСЯ!! Удачи им!!Люблю Благовещенск!!! Училась там...
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