Сотрудниками полиции в Республике Тыва выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при исполнении муниципального контракта

Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность 43-летнего индивидуального предпринимателя, совершившего хищение бюджетных денежных средств в сумме около 1 миллиона 600 тысяч рублей.
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