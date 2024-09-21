. В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.
«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
комитас Пашинян
Глупое предложение.
Ответить
8 час.
Karmadon
Россия-то заступится. Как заступалась за всех и всегда... Чтобы рано или поздно получить в благодарность плевок в лицо. Что ж - утрется и заступится снова. Дончо Дончев: Не трогайте Россию, господа! Ей больно и без вашего укора. Она по части самооговора Себе не знала равных никогда. Не трогайте Россию, господа! Что нужно Вам, и сытым, и одетым, От той страны, что, выручив полсвета, Сегодня и печальна и бедна. Припомните, как Вас она спасла В годину разрушительных набегов. И вот теперь не с вашего ли брега Несется равнодушная хула? Не трогайте Россию, господа! Теперь Вы славословите правдивость, Но слепо верить в Вашу справедливость – Занятие, достойное шута. Россия не бывает неправа. Уставшая то плакать, то молиться, Она простит и вора, и блудницу, Простит и Вас за глупые слова. Она простит, а мне до склона дней – Стыдиться Вас в смятении брезгливом За то, что Русь по выкрикам визгливым Узнает о Болгарии моей. Не трогайте Россию, господа! Ведь Вы её не знаете, невежды. Великая терпеньем и надеждой, Она – иному миру не чета! Не трогайте Россию, и она И в этот раз уверенно и гордо Без лишних фраз решит свои кроссворды, Пречистою от зла ограждена. Да Вы её должны благодарить Уже за то, что есть она на свете, За то, что Вам и Вашим детям Одну судьбу с её судьбой делить. А коль помочь не можете – тогда Изыдите, хотя бы не мешая. Иначе – за себя не отвечаю. Не трогайте Россию, господа!!!
Ответить
4 час.
alik3456 Джексон
Забыли кривоносые твари... кто их от турков спас и как от азиков в россию бежали в 90-е... К туркам надо было бежать...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии