«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

Karmadon

Россия-то заступится. Как заступалась за всех и всегда... Чтобы рано или поздно получить в благодарность плевок в лицо. Что ж - утрется и заступится снова. Дончо Дончев: Не трогайте Россию, господа! Ей больно и без вашего укора. Она по части самооговора Себе не знала равных никогда. Не трогайте Россию, господа! Что нужно Вам, и сытым, и одетым, От той страны, что, выручив полсвета, Сегодня и печальна и бедна. Припомните, как Вас она спасла В годину разрушительных набегов. И вот теперь не с вашего ли брега Несется равнодушная хула? Не трогайте Россию, господа! Теперь Вы славословите правдивость, Но слепо верить в Вашу справедливость – Занятие, достойное шута. Россия не бывает неправа. Уставшая то плакать, то молиться, Она простит и вора, и блудницу, Простит и Вас за глупые слова. Она простит, а мне до склона дней – Стыдиться Вас в смятении брезгливом За то, что Русь по выкрикам визгливым Узнает о Болгарии моей. Не трогайте Россию, господа! Ведь Вы её не знаете, невежды. Великая терпеньем и надеждой, Она – иному миру не чета! Не трогайте Россию, и она И в этот раз уверенно и гордо Без лишних фраз решит свои кроссворды, Пречистою от зла ограждена. Да Вы её должны благодарить Уже за то, что есть она на свете, За то, что Вам и Вашим детям Одну судьбу с её судьбой делить. А коль помочь не можете – тогда Изыдите, хотя бы не мешая. Иначе – за себя не отвечаю. Не трогайте Россию, господа!!!