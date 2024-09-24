В Орловской области суд частично удовлетворил иски о массовой гибели пчёл

Ливенский районный суд рассмотрел иски местных 36 пчеловодовов. Они обратились за возмещением ущерба от ООО «Дано» в размере 27,1 млн рублей вследствие массовой гибели своих пчёл после обработки полей ядохимикатами.
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