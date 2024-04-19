Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

Полицией Якутии задержаны 2 новосибирца за помощь в переводе онлайн-аферистам денег жертв их обмана

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из отдела МВД России по Вилюйскому району в городе Новосибирске задержаны двое посредников дистанционных аферистов, которые занимались переводом похищенных у пожилых россиян денежных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх