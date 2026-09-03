Челнинец, сбивший пенсионера на тротуаре, заключен под стражу

Напомним, утром 26 августа на проспекте Казанский в Набережных Челнах 35-летний водитель автомобиля «Джилли Кулрей» не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на тротуар, совершил наезд на опору ограждения моста и сбил пешехода 1961 года рождения.