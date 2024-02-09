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Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем

Военные уничтожили 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России и Черным морем

Дроны перехватили в том числе на Кубани, там, по неофициальным данным, атакованы два НПЗСредства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией четырех регионов России и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

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