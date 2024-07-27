Ильнар Хафизов стал директором ГИСУ РТ

На субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана объявили о назначении Ильнара Хафизова директором государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».
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