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Gail Bean met Snoop Dogg, Tookie Williams' wives for 'The Drop' role

Gail Bean discusses her prep for "The Drop: A Snowfall Saga," premiering Tuesday at 9 p.m. EDT on FX & Hulu, meeting women involved with rap & gangs.

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