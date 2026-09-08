Gail Bean met Snoop Dogg, Tookie Williams' wives for 'The Drop' role

Gail Bean discusses her prep for "The Drop: A Snowfall Saga," premiering Tuesday at 9 p.m. EDT on FX & Hulu, meeting women involved with rap & gangs.
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