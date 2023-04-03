Алтайские школьники потолстели

В семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей Школьники Алтайского края стали чаще страдать от ожирения, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков регионального управления Роспотребнадзор Елена Боброва.
В семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей Школьники Алтайского края стали чаще страдать от ожирения, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков регионального управления Роспотребнадзор Елена Боброва.
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