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Алтайские школьники потолстели

Алтайские школьники потолстели

В семьях детей с ожирением этот недуг часто встречается и у родителей Школьники Алтайского края стали чаще страдать от ожирения, сообщила начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков регионального управления Роспотребнадзор Елена Боброва.

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