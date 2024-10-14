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Климатолог Кокорин сказал, каких погодных явлений никогда не будет в России

Климатолог Кокорин сказал, каких погодных явлений никогда не будет в России

В беседе с aif.ru климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин ответил на вопрос, стоит ли жителям России в будущем ожидать аномальных погодных явлений, о которых они пока даже не догадываются.

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