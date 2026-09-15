Подозрений к НАБУ больше нет: как генпрокуратура открестилась от Кравченко

«Недобропорядочный» - эта формулировка вполне официальное описание бежавшего из страны генпрокурора Украины Руслана Кравченко, которая прозвучала на конкурсе директора НАБУ еще в 2023 году.
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