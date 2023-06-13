Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром возле метро «Купчино»

Ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. Прокуратура Московского района организовала проверку по факту возгорания производственного помещения на Витебском проспекте возле станции метро «Купчино».
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