Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах и школах Москвы

В больницах и школах Москвы продолжают тестировать инновации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что более 110 отечественных инновационных разработок прошли апробацию в московских больницах, а в школах – свыше 40.
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