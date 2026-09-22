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Царьград

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The Economic Times: Индия осудила возможные пошлины США на нефть

The Economic Times: Индия осудила возможные пошлины США на нефть

Индия выразила осуждение возможным 100-процентным пошлинам США за закупки русской нефти. Подписание Дональдом Трампом нового закона о санкциях вызывает критику в международной торговле энергоресурсами, усиливая напряженность на рынке.

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