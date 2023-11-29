Unity сократит 265 сотрудников и прекращает сотрудничество с компанией Weta FX Раз...

Unity сократит 265 сотрудников и прекращает сотрудничество с компанией Weta FXРазработчик игрового движка, американская компания Unity, сокращает 265 сотрудников, что составляет около 3,8 процента от общего числа персонала.
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