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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Unity сократит 265 сотрудников и прекращает сотрудничество с компанией Weta FX Раз...

Unity сократит 265 сотрудников и прекращает сотрудничество с компанией Weta FX Раз...

Unity сократит 265 сотрудников и прекращает сотрудничество с компанией Weta FXРазработчик игрового движка, американская компания Unity, сокращает 265 сотрудников, что составляет около 3,8 процента от общего числа персонала.

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