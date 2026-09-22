Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение по эпизоду с фолом форварда «Атлетико» Ли Кан Ина на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура чемпионата страны.