Технический комитет судей Испании (CTA) при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынес решение по эпизоду с фолом форварда «Атлетико» Ли Кан Ина на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура чемпионата страны.
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