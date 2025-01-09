Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Доня усиленно пытается изображать из себя Властелина "колец"(мира), поэтому будет всем своим вассалам предъявлять пре...Зачем Трампу Арктика
  • Дмитрий Бакланов
    Все. что происходит в этом мире. есть божья кара. Или воля. Ибо ничто не происходит помимо воли ЕГО.Горящий Лос-Андже...
  • Вячеслав Денисов
    Когда ты, казел, отдашь Вильно Польше, вот тогда можно подумать и насчет Карачаева!Президент Литвы з...

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов. Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило, что за сутки огневое поражение удалось нанести украинским цехам сборки и местам хранения беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх