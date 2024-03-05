Cumhuriyet: Запад хочет продлевать конфликт на Украине диверсиями против РФ

Политолог Мехмет Али Гюллер обратил внимание на то, что западные державы надеются сделать бушующее на украинской территории противостояние более долгим, применяя для этого особых офицеров и диверсионные группы.
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