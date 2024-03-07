В Республике Тыва сотрудники Госавтоинспекции проводят акцию «Цветы для автоледи»

В преддверии прекрасного праздника весны сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва в рамках акции «Цветы для автоледи» совместно с кадетами Кызылского президентского училища, сотрудниками Военной автомобильной инспекции Республики Тыва и членами Общественного совета при региональном МВД на дорогах столицы поздравили женщин-автоледи с наступающим 8 марта.