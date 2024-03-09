Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 824 подписчика

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  • Вячеслав Rfvtytd
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  • Вячеслав Rfvtytd
    Выбирайте Бидона ещё на 4 года,пусть он  угробит США окончательно👍😀с тПослание Бидона а...
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    Говорят что есть нация Американец. НАЦИЯ,ЭТО СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ ЖИВУЖЕЕ НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ГОВОРЯЩЕЕ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ....Не бывает хороших...

ИСКРЕННЯЯ ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДНА: ОХЛОБЫСТИН И ПОПЛАВСКАЯ ОБВИНИЛИ ЗВЁЗД В "СТИРКЕ ТРУСОВ" НА ДОНБАССЕ

ИСКРЕННЯЯ ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДНА: ОХЛОБЫСТИН И ПОПЛАВСКАЯ ОБВИНИЛИ ЗВЁЗД В "СТИРКЕ ТРУСОВ" НА ДОНБАССЕ

Весь шоу-бизнес в России поделился на патриотов, убеганцев и тех, кто "вошёл не в ту дверь". Последние пытаются воспользоваться многострадальным народом Донбасса, чтобы "отмыться" от "голой" вечеринки и прочих ошибок.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Филя самый подлый, давно надо убрать из всех эфиров, но его продвигают. И снова эта мразь в Маске.
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2 час.
РОМАН Молчанов
Что тут сказать ?
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1 час.
Борис Страшеков
Опять на экране Рева, Шепелев и т.д. вопрос кто же руководит телевидением??? Почему они не в тюрьме? Даёшь СМЕРШ!!!
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1 час.

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