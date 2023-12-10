«Вам не снискать признанья от Европы…»

Андрей Сапожников

В жизни нет, не было и никогда не будет универсального, постоянного и комплексного понимания окружающей действительности. Так как всё течёт и изменяется очень трудно не только выработать конкретную стратегию, не говоря уже о тактике, но и опираться на неё какое-то продолжительное время. Это как в квантовой физике, сейчас видим два заряда, где один из них отрицательный, другой положительный, через секунду они поменялись не только местами, но и зарядами. России нужно быть мудрее, как уже говорил Тютчев, нужно верить в себя. У неё громадный потенциал заложен самим Создателем в людях. И пока он имеется у России ей должно быть совершенно плевать, что о ней кто говорит. Сильные и уверенные в себе не обращают внимания на лай Мосек.