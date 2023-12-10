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«Вам не снискать признанья от Европы…»

«Вам не снискать признанья от Европы…»

5 декабря 220 лет со дня рождения поэта и публициста Федора Тютчева. Он был блистательным лириком, автором возвышенных поэтических стихов.

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Комментарии
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Элла
А мне очень нравится вот этот стих:                                                       Молчи, позорная Европа    И не качай свои права!    Ты у России просто жопа,    А думаешь, что голова! Ф.И.Тютчев 1870год  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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3 час.
Андрей Сапожников
В жизни нет, не было и никогда не будет универсального, постоянного и комплексного понимания окружающей действительности. Так как всё течёт и изменяется очень трудно не только выработать конкретную стратегию, не говоря уже о тактике, но и опираться на неё какое-то продолжительное время. Это как в квантовой физике, сейчас видим два заряда, где один из них отрицательный, другой положительный, через секунду они поменялись не только местами, но и зарядами. России нужно быть мудрее, как уже говорил Тютчев, нужно верить в себя. У неё громадный потенциал заложен самим Создателем в людях. И пока он имеется у России ей должно быть совершенно плевать, что о ней кто говорит. Сильные и уверенные в себе не обращают внимания на лай Мосек.
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2 час.
Андрей Тимохин
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2 час.

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