В Германии ждут объяснений Шольца по поводу немецких военных на Украине

Политика как она есть

Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от канцлера Германии Олафа Шольца объяснений после сообщений некоторых СМИ о присутствии немецких солдат на Украине, пишет «Лента.