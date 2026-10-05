Армения проверит продажу ресторана Van Lake Paradise за $500 тыс при Саргсяне

Прокуратура Армении инициировала уголовное разбирательство по факту продажи в 2004 году ресторанного комплекса Van Lake Paradise в Аштараке, разрешение на которую было оформлено постановлением правительства на основании доклада тогдашнего министра обороны Сержа Саргсяна.