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Царьград

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Армения проверит продажу ресторана Van Lake Paradise за $500 тыс при Саргсяне

Армения проверит продажу ресторана Van Lake Paradise за $500 тыс при Саргсяне

Прокуратура Армении инициировала уголовное разбирательство по факту продажи в 2004 году ресторанного комплекса Van Lake Paradise в Аштараке, разрешение на которую было оформлено постановлением правительства на основании доклада тогдашнего министра обороны Сержа Саргсяна.

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