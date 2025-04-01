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Учёные обнаружили новый эффект популярного обезболивающего препарата

Учёные обнаружили новый эффект популярного обезболивающего препарата

Фармакологи из Британии заявили, что ибупрофен блокирует рецепторы сладкого вкуса.Группа британских фармакологов совершила неожиданное открытие, касающееся широко распространенного обезболивающего препарата – ибупрофена.

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