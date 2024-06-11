Падение цен на Ethereum- сигнал будущего ралли роста?

Недавнее снижение цены Ethereum не отпугнуло крупных инвесторов. Согласно свежим данным, кошельки с балансом более 10 000 ETH накапливают альткоин, что потенциально сигнализирует о вере в продолжения бычьей фазы рынка.
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