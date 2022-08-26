Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны

В Европе и на Украине складывается «непростая ситуация» в области энергетики, поэтому украинцам предстоит «самая сложная зима за историю страны», заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Популярные статьи
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии