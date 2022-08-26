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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны

Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории страны

В Европе и на Украине складывается «непростая ситуация» в области энергетики, поэтому украинцам предстоит «самая сложная зима за историю страны», заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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