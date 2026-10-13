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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянин выиграл 14 млн рублей, поставив на победу ЦСКА над «Родиной»

В PARI рассказали о крупном выигрыше клиента в 10-м туре РПЛ. Один из бетторов поставил 10 миллионов рублей на победу ЦСКА над «Родиной» с коэффициентом 1.

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