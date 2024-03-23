Если есть в холодильнике творог — пеку свои любимые, почти «Невесомые» булочки к чаю

Что дает замечательный повод, чтобы дружно собраться за одним столом и уютно провести выходной вечер? Конечно же, только что испеченная домашняя выпечка, особенно приготовленная с любовью! Я часто готовлю различную выпечку и уже очень много рецептов опубликовала на своей страничке.