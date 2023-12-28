Был звонок из администрации президента: что потерял Киркоров из-за Ивлеевой, и уедет ли он из страны

Новогодний фильм “Иван Васильевич меняет все” должен был выйти 31 декабря в 20:30 на канале ТНТ. Однако, недавно канал объявил о переносе премьеры и изменил постер фильма на своем сайте.
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