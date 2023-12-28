Был звонок из администрации президента: что потерял Киркоров из-за Ивлеевой, и уедет ли он из страны

Сергей Туренко

Думаю, что россияне даже и не заметят его пропажи. Он свое уже взял с лихвой. У него, в отличие от нас, денег выше головы. Нечего о сатанистах жалеть. Пускай едет в свою родную Болгарию к русофобам.