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Был звонок из администрации президента: что потерял Киркоров из-за Ивлеевой, и уедет ли он из страны

Был звонок из администрации президента: что потерял Киркоров из-за Ивлеевой, и уедет ли он из страны

Новогодний фильм “Иван Васильевич меняет все” должен был выйти 31 декабря в 20:30 на канале ТНТ. Однако, недавно канал объявил о переносе премьеры и изменил постер фильма на своем сайте.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Думаю, что россияне даже и не заметят его пропажи. Он свое уже взял с лихвой. У него, в отличие от нас, денег выше головы. Нечего о сатанистах жалеть. Пускай едет в свою родную Болгарию к русофобам.
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18 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Мы только рады,что Киркоров не будет мелькать на экране ,а то уже оскомину набил, у нас вцепятся в одного и на всех каналах,в каждой передаче ,ну знайте меру.
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16 час.

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