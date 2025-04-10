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Демократы требуют отставки Илона Маска от правительственной работы до 30 мая

Демократы требуют отставки Илона Маска от правительственной работы до 30 мая

Демократы США призвали Дональда Трампа отстранить Илона Маска от государственного поста до 30 мая. В письме говорится о возможных конфликтах интересов с NASA.

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