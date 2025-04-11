Исследование Microsoft показало, что ИИ пока «так себе» исправляет ошибки в прог...

Исследование Microsoft показало, что ИИ пока «так себе» исправляет ошибки в программном кодеНовое исследование подразделения Microsoft Research выявило, что несмотря на то, что ИИ помогает разработчикам в написании кода, даже передовые модели OpenAI (o1) и Anthropic (Claude 3.