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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Исследование Microsoft показало, что ИИ пока «так себе» исправляет ошибки в прог...

Исследование Microsoft показало, что ИИ пока «так себе» исправляет ошибки в прог...

Исследование Microsoft показало, что ИИ пока «так себе» исправляет ошибки в программном кодеНовое исследование подразделения Microsoft Research выявило, что несмотря на то, что ИИ помогает разработчикам в написании кода, даже передовые модели OpenAI (o1) и Anthropic (Claude 3.

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