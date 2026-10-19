Уход с российского авторынка для ряда зарубежных автоконцернов оказался не полным. По данным Москва24, со ссылкой на исследование, не менее девяти иностранных групп сохранили в стране дочерние структуры, которые продолжают получать выручку.
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