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    Где ответы совко-фашики вы никчемные!Как рождалась Бел...

Какие вещи можно забрать из номера отеля без угрызений совести, а какие стоит оставить

Какие вещи можно забрать из номера отеля без угрызений совести, а какие стоит оставить

Оказавшись в отеле, у некоторых людей просыпается «внутренний клептоман». За все это было заплачено! Почему нельзя прихватить с собой пару вещиц на память! На самом деле ничего подобного в отношении большинства предметов отельного имущества лучше даже не помышлять.

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