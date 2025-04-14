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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Правительство выделит на содержание федеральных трасс на 48% меньше необходимого

Правительство выделит на содержание федеральных трасс на 48% меньше необходимого

До 2030 года ремонт и содержание федеральных дорог будут профинансированы на 2,48 трлн рублей, в то время как по нормативам требуется еще 1,73 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение правительства России.

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