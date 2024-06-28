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Товарищеский матч. «Химки» против «СКА Хабаровск»

Товарищеский матч. «Химки» против «СКА Хабаровск»

Товарищеский матч Химки Россия – СКА Хабаровск Россия Дата проведения 28 июня, , «TBC (Russia)» Онлайн матча «Химки» – «СКА Хабаровск» – 0:0 (первый тайм) «Химки» (1-й тайм): Обухов, Чежия, Голубович, Филин, Варатынов, Ориньо, Абдуллахи, Хосонов, Магомедов, Руденко, Заболотный.

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