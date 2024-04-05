NYT: на июльском саммите Украину не пригласят в НАТО, несмотря на угрозу поражения

На июльском саммите НАТО по случаю 75-летия военного союза не будет предложения Украине вступить в Североатлантический альянс, несмотря на их огромные потери территорий и продолжающихся продвигаться вперед ВС РФ.
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