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NYT: на июльском саммите Украину не пригласят в НАТО, несмотря на угрозу поражения

NYT: на июльском саммите Украину не пригласят в НАТО, несмотря на угрозу поражения

На июльском саммите НАТО по случаю 75-летия военного союза не будет предложения Украине вступить в Североатлантический альянс, несмотря на их огромные потери территорий и продолжающихся продвигаться вперед ВС РФ.

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