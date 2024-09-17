Учёные разработали гель для лечения межпозвоночной грыжи

Учёные сделали своё открытие наблюдая за раковыми клетками.В ходе исследований, проведённых совместно китайскими и европейскими учеными, было установлено, что процесс восстановления повреждённого межпозвоночного диска у человека с грыжей может быть значительно ускорен.
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