Канье Уэст заявил о своем желании стать президентом США

Американский рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре скандала из-за своих заявлений в соцсети X (заблокирована в РФ), где он сделал провокационные заявления, утверждая, что в будущем возглавит Соединенные Штаты.
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