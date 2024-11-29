Россия готовит еще один удар возмездия: Карта специальной военной операции на Украине на 29 ноября 2024 года Юлия СоколоваТем, кто внимательно следит за развитием событий в зоне Специальной военной операции, сложно обойтись без удобного и точного инструмента, как онлайн карта боевых действий.