Ипотечное кредитование в России в 2025 году может достичь минимума за восемь лет

Число выданных кредитов в 2025 году, вероятно, сократится на 30—40%, до 0,8—1 млн. Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России может достичь минимальных показателей за восемь лет, следует из анализа агентства «Национальные кредитные рейтинги».