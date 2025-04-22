Ипотечное кредитование в России в 2025 году может достичь минимума за восемь лет

Число выданных кредитов в 2025 году, вероятно, сократится на 30—40%, до 0,8—1 млн. Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России может достичь минимальных показателей за восемь лет, следует из анализа агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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