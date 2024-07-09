Представитель пермского Уполномоченного принял участие в заседании «Гильдии организаций в сфере охранных услуг»

Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае принял участие в заседании «Гильдии организаций в сфере охранных услуг» при Пермской Торгово-промышленной палате, посвященном вопросам взаимодействия субъектов частного охранного бизнеса и органов исполнительной и законодательной власти всех уровней в сфере обеспечения безопасности и охранной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии